Экс-министр спорта Дагестана Магомедов обвинен в убийстве, совершенном в 2006 году

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Экс-министр спорта Дагестана, бывший мэр Кизилюрта Магомед Магомедов обвинен в убийстве, совершенном на территории республики в 2006 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Уголовное дело было возбуждено в 2006 году в Кизилюртовской межрайонной прокуратуре по статьям 30, 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), а также 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение оружия").

Следствие по данному делу несколько раз временно приостанавливалось и возобновлялось вновь. Последний раз его возобновили в конце 2023 года и передали в ГСУ СКР. В одном из документов дела говорится, что в день задержания Магомедова ему предъявили обвинение в убийстве и хранении оружия.

Магомедова задержали 3 октября 2023 года. Изначально сообщалось только о его обвинении по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Затем его экс-министра спорта Дагестана обвинили в содействии терроризму, позже чиновника арестовали. После этих событий его членство в партии "Единая Россия" было приостановлено.

