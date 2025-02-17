174 организации внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Сразу 174 организации внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

По данным федеральной службы, речь идет о различных националистических движениях, в том числе движение "Бьярмия", движение за независимость Республики Саха, Карельское национальное движение, движение "Новгородская Республика", движение "Кенигсберг", движение "Федеративная Сибирь", движение "Белгородская народная республика", движение "Ингрия", движение "Республика Московия", движение "Смоленская Республика", движение "Уральская Республика", движение "Фенноскандия", движение "Волгадойче" и многие другие.

Кроме того, список террористов и экстремистов пополнился 28 физическими лицами.

Ранее стало известно, что в 2024 году Следственный комитет России направил в суды на 40% больше дел о терроризме и диверсиях, чем в 2023 году. В прошлом году в суды было направлено 429 уголовных дел о терроризме. Они расследуются в Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Кировской, Тюменской, Владимирской, Свердловской, Воронежской областях и других регионах.

