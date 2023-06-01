Москвичам пообещали возвращение температуры к климатической норме 1 июня

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Температура в столичном регионе должна вернуться к климатической норме в четверг, 1 июня, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале.

По словам синоптика, Москва окажется под влиянием теплого сектора циклона.

"В регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, а температура, по сравнению со вчерашними значениями, заметно повысится, и вернется в рамки климатической нормы", – говорится в его публикации.

Воздух в столице прогреется до 21–23 градусов, в Подмосковье – до 19–24 градусов, уточнил Леус. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Показатели атмосферного давления снизятся до 744 миллиметров ртутного столба.

Что касается прогноза на пятницу, 2 июня, то тогда ожидается теплая погода, однако во второй половине дня будут грозовые дожди, рассказал синоптик. Похолодание придет в столичный регион в субботу, 3 июня, предупредил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2 июня через столицу пройдет холодный фронт, что приведет к грозе, граду и понижению температуры. Он также предупредил, что потепления на следующей неделе не прогнозируется.

Синоптик отметил, что купальный сезон в этом году задержится из-за холодных ночей. По его словам, купаться можно будет, когда в дневное время столбики термометров будут показывать 20–23 градуса, а ночные температуры будут двузначными.

