ВС РФ поразили средства ПВО Украины, защищавшие ключевые военные объекты

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские Воздушно-космические силы атаковали с помощью высокоточного оружия воздушного базирования по украинским средствам противовоздушной обороны (ПВО), которые защищали критические объекты военной инфраструктуры ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российская сторона осуществила групповой удар оружием высокой дальности. Конашенков добавил, что все цели были поражены.

Вместе с этим генерал-лейтенант рассказал, что российская система ПВО за сутки сбила украинский самолет Су-25 в Запорожской области. Кроме того, армия России уничтожила 29 беспилотников Киева.

Конашенков пояснил, что за минувший день российская система ПВО перехватила восемь реактивных ракет системы HIMARS. Помимо этого, ПВО перехватила один противорадиолокационный снаряд HARM.

ПВО РФ сбила 28 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки