Российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Российские системы противовоздушной обороны в мае уничтожили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow и почти 200 снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, российские войска продолжают в ходе СВО наносить эффективное огневое поражение противнику.

"Перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет Harm и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", – заявил он.

Несколько дней назад стало известно, что российские средства ПВО также перехватили ракету "Гром-2" и две ракеты большой дальности Storm Shadow. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, система ПВО сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожила 20 украинских дронов.