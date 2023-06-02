ВС РФ ликвидировали до 150 украинских военных на южнодонецком направлении в течение 1 июня

На южнодонецком и запорожском направлениях российские военные нанесли удар подразделениям ВСУ. В течение 1 июня на данных направлениях уничтожено до 150 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БПЛА.

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 29 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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