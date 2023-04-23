В США указали на необходимость налаживать отношения с Россией после окончания спецоперации

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Старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман считает, что США и их союзникам будет необходимо наладить отношения с Россией после завершения спецоперации. Об этом он написал в статье для издания The National Interest.

По его словам, заявления политиков об отказе от связей с Москвой являются серьезной ошибкой не только из-за "внутренних особенностей России", но и из-за ее отношений с другими странами, в особенности с Китаем.

"Международный остракизм не является разумным рецептом отношений, особенно с такой большой и важной страной, как Россия", – пишет Хайман.

Эксперт напомнил, что Россия является обширной страной с огромными человеческими и природными ресурсами, обладающая серьезными вооруженными силами, ядерным оружием и системами его доставки.

Хайман считает, что страны, которые будут пытаться изолировать Россию, хоть и нанесут ей ущерб, но и сами заплатят огромную цену. Эксперт также пишет, что для США было бы невыгодно, если бы Россия "оказалась в объятиях Китая", что привело бы "к столкновению с двумя колоссами", ставшими единым соперником.

Он резюмирует, что Россия – это не "какой-нибудь едва населенный тихоокеанский атолл" и подчеркивает, что относиться к стране подобным образом было бы безрассудством и высокомерием.

Ранее бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США зря упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток. Если бы Вашингтон отнесся к просьбам Владимира Путина серьезнее, было бы лучше, считает он.

Подобный шаг со стороны США стал бы демонстрацией ценности дипломатии.

