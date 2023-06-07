В России могут начать внеплановые проверки производителей пива

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В России предложили возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и других легких алкогольных напитков. Соответствующее обращение депутаты и "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направили в Генпрокуратуру, правительство РФ, Росалкогольрегулирование и Минпромторг. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, согласно данным ОПИ, по меньшей мере 71% компаний, которые производят пивную продукцию в РФ, ведут свою деятельность с нарушениями обязательных требований, включая недостоверное декларирование объемов производства и ненадлежащее качество продукции.

Как отметил глава ОПИ Олег Павлов в своем обращении, именно этот факт и послужил одной из причин введения маркировки на подобные товары. Вместе с тем, по его словам, поэтапность внедрения маркировки, на которой настояли производители, привела к тому, что на сегодня имеется неполный контроль всех участников оборота и разновидностей продукции.

Подобное мнение поддержали и депутаты Госдумы, которые предложили отменить постановление правительства о продлении моратория на проверки бизнеса, из-за которого государство не обладает правом контролировать качество продукции предпринимателей.

По последним данным Минздрава РФ, от отравления сидром в России пострадали 90 человек, среди пострадавших – четыре несовершеннолетних и одна беременная женщина. Всего зафиксировали 29 летальных случаев.

На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего алкогольной продукции изъяли в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

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