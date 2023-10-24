Инцидент с выкатившимся самолетом стал третьим похожим случаем в Перми за год – СМИ

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент с самолетом авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, стал третьим подобным случаем в аэропорту Большое Савино за год, сообщает РИА Новости.

8 января схожая ситуация произошла в аэропорту Перми с самолетом авиакомпании "Победа", который должен был лететь в Москву, но выкатился за пределы ВПП при взлете и застрял в сугробе. Тогда температура воздуха составляла около -35 градусов.

Во второй раз такой инцидент случился днем 22 сентября. Самолет авиакомпании AnadoluJet, прилетевший из Антальи, выкатился на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, когда садился в Перми. В тот день шел слабый дождь и был небольшой туман при температуре около +16 градусов. Во всех случаях пассажиры не пострадали.

Утром 24 октября самолет при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга. На борту находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров доставили в авиагавань.

Позже стало известно, что предварительная причина случившегося заключается в неблагоприятных погодных условиях – в городе шел снег, а температура воздуха была около -1 градуса. Центральное МСУТ СК России по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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