Аэропорт в Перми заработал в штатном режиме после инцидента с самолетом

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Аэропорт в Перми возобновил работу после выезда воздушного судна, прилетевшего из Санкт-Петербурга, за границы взлетно-посадочной полосы. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэродром Большое Савино возобновил прием и отправление воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, лайнер авиакомпании Smartavia уже отбуксировали на стоянку с места происшествия.

До этого появились информация, что аэропорт в Перми приостановил работу. Об этом сообщил телеканал "360".

Пассажирка рейса Пермь – Москва рассказала, что люди сидели и ждали в самолете около двух часов. После представители авиакомпании "Аэрофлот" предложили горячие напитки, а спустя некоторое время попросили покинуть воздушное судно всех граждан. При этом женщина добавила, что причину задержки в аэропорту никто не уточнил, лишь отметили, что борт проходил процедуру облива специальной жидкостью ото льда.

Рейс, запланированный на 07:00, тоже перенесли. Командир экипажа авиакомпании "Победа" Владимир Зарипов сообщил об этом за 10 минут до вылета. В связи с этим пассажиры были вынужденно отправлены обратно в аэропорт.

"Людей много. Мест на всех не хватает. Много народа либо ходят по залу, либо стоят. Напитки предложили только пассажирам рейса "Аэрофлот". Про остальных ни слова. Хотя много народа сидят уже больше трех часов", – заявил он.

По информации электронного табло, в Перми задержали вылеты в Баку, Сочи, Москву, Анталью, Санкт-Петербург и Махачкалу.

Утром 24 октября самолет при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга. На борту находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров доставили в авиагавань.

Позже стало известно, что предварительная причина случившегося заключается в неблагоприятных погодных условиях – в городе шел снег, а температура воздуха была около -1 градуса. Центральное МСУТ СК России по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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