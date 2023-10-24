Два рейса в Москву задержали в Перми из-за выезда самолета за пределы ВПП

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Семь рейсов, в том числе два рейса в Москву, задержали в аэропорту Перми из-за выката за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолета авиакомпании Smartavia. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

"В связи с временным закрытием аэродрома Большое Савино задерживаются на вылет следующие рейсы: IO 483 Баку, ДР 366 Сочи, СУ 1395 Москва, ДР 434 Москва, DP 953 Анталья, 5N 584 Санкт-Петербург, EO 960 Махачкала. С пассажирами работают представители авиакомпаний", – отметил аэропорт.

Уточняется, что гавань возобновила работу в штатном режиме. Согласно информации, выкатившийся самолет отбуксировали на стоянку.

Задержанные рейсы готовят к полетам.

Инцидент произошел утром 24 октября. Самолет выполнял рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга. На борту находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров доставили в авиагавань.

Позже стало известно, что предварительная причина случившегося заключается в неблагоприятных погодных условиях. Центральное МСУТ СК России по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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