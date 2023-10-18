18 октября, 07:53Происшествия
Шесть украинских БПЛА самолетного типа сбили в Курской области
Фото: министерство обороны РФ
В Курской области сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, четыре из них подавили средствами РЭБ. Атаку пресекли около 5 утра 18 октября. Никто не пострадал. Разрушений также нет.
Старовойт предупредил, что часто БПЛА имеют таймер самоликвидации. Из-за этого приближаться к обломкам опасно.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 28 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать объекты на территории России.
Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.
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