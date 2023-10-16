Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ на нескольких направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ продвинулись на нескольких направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По информации ведомства, армии РФ удалось продвинуться в районе Авдеевки, а также на купянском направлении.

Кроме того, во время брифинга в Минобороны заявили, что российские военные смогли отбить десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Ранее украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава. Помимо потерь личного состава, ВСУ также потеряли один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотника и два пикапа.

Российские Су-34 атаковали пункты временной дислокации ВСУ на купянском направлении