Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

Помимо потерь личного состава, ВСУ также потеряли один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотника и два пикапа.

Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ на донецком направлении отразили пять атак бригад у Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Клещеевки. Потери противника при этом составили до 410 военных.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в районе военной базы в Николаевской области.

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении