16 октября, 05:24Политика
ВСУ потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава за сутки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.
Помимо потерь личного состава, ВСУ также потеряли один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотника и два пикапа.
Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".
Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ на донецком направлении отразили пять атак бригад у Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Клещеевки. Потери противника при этом составили до 410 военных.
До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в районе военной базы в Николаевской области.
ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении
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