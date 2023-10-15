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Украина не обладает достаточным количеством ресурсов для достижения всех целей контрнаступления. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко. Его слова приводит ТАСС.

ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю к концу года. Как отметил украинские секретарь Костенко, сейчас у Украины недостаточно средств для достижения целей, которые были поставлены в начале контрнаступления.

"Я имею в виду не только артиллерию или танки. Для наступления Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений. Но у нас их гораздо меньше", – сказал Костенко.

Комментируя поставки западного оружия Украине, Костенко заявил, что зачастую техника является устаревшей и не позволяет ВСУ добиться желаемых успехов. Он отметил, что если Украина не получит более качественного оружия, ей понадобится численное превосходство.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что действия президента США Джо Байдена привели к катастрофе на Украине.