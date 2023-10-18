В Минобороны сообщили, что ПВО перехватила за ночь 28 беспилотников Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

28 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать объекты на территории России, были уничтожены силами ПВО РФ за ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", – указано в сообщении.

Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря дежурными средствами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что в Белгородской области в ночь на 18 октября были сбиты шесть беспилотников самолетного типа.

До этого сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.



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