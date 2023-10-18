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18 октября, 05:22

Происшествия

Шесть беспилотников сбили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Шесть беспилотников самолетного типа были сбиты в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа", – написал он.

Гладков подчеркнул, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы на данный момент уточняют информацию о последствиях на земле.

До этого восемь украинских БПЛА сбили на подлете к Крыму. О произошедшем сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запуск беспилотников был осуществлен украинской стороной в ночное время.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.

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