Войска РФ уничтожили свыше 250 вертолетов ВСУ с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска с начала спецоперации уничтожили более 250 вертолетов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Всего с начала проведения СВО удалось ликвидировать 491 самолет, 251 вертолет, 7 953 беспилотника, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила склад военной техники Вооруженных сил Украины в районе города Измаил Одесской области.

До этого российские военнослужащие отразили атаки ВСУ около Клещеевки в ДНР, а также вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на донецком направлении.

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