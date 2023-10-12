Глава ГУР Украины назвал генерала ФСБ опасным для Киева противником

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава ГУР Украины Минобороны Кирилл Буданов заявил, что для Киева проблемным человеком из силовых структур России является генерал Беседа. Об этом пишет RT.

Его спросили, кого он считает самым опасным противником для украинской стороны среди российских генералов.

"Не готов ответить. Но есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа. Очень проблемный человек", – поделился Буданов.

Он добавил, что в настоящее время этот человек "занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины".

Речь идет о руководителе 5-й службы ФСБ РФ генерале Сергее Беседе.

Ранее политолог Иван Мезюхо оценил слова Буданова о том, что планы украинской армии "выбились из графика". По его мнению, глава ГУР много месяцев раздает интервью с победоносными речами, ведет себя не как типичный руководитель разведки. Буданов ведет себя как шоумен, считает эксперт.

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