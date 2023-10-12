12 октября, 15:15Политика
ВС РФ поразили склад украинской военной техники у Измаила Одесской области – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия поразила склад военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Измаил Одесской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения суточные потери ВСУ составили до 50 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и гаубица Д-30", – уточняется в ежедневной сводке военного ведомства.
Кроме того, Вооруженные силы России за прошедший день поразили ангар с десантными катерами ВСУ возле села Солончаки Николаевской области. Также возле занятого украинскими войсками города Берислав Херсонской области были уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, уточняют в Минобороны.
В сентябре в районе Берислава российская армия уничтожила вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
А 12 октября неподалеку от украинского Измаила румынские военные обнаружили место падения БПЛА. Беспилотник упал на территорию Румынии и оставил после себя воронку.
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