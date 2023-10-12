ВС РФ поразили склад украинской военной техники у Измаила Одесской области – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила склад военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Измаил Одесской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения суточные потери ВСУ составили до 50 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и гаубица Д-30", – уточняется в ежедневной сводке военного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы России за прошедший день поразили ангар с десантными катерами ВСУ возле села Солончаки Николаевской области. Также возле занятого украинскими войсками города Берислав Херсонской области были уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, уточняют в Минобороны.

В сентябре в районе Берислава российская армия уничтожила вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

А 12 октября неподалеку от украинского Измаила румынские военные обнаружили место падения БПЛА. Беспилотник упал на территорию Румынии и оставил после себя воронку.