Политолог считает, что глава ГУР Украины ведет себя как шоумен

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Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о том, что планы ВСУ "выбились из графика".

По его мнению, Буданов много месяцев раздает интервью с победоносными речами, ведет себя не как типичный глава разведки. Зачастую его зарубежные коллеги выверяют каждое слово, не говорят лишнего и не дают большое количество интервью, поскольку профессия разведчика такого не предполагает. Буданов же ведет себя как шоумен, заявил эксперт.

Он добавил, что на фоне провалов ВСУ Буданов должен себя оправдать. С одной стороны, он уже не может отрицать, что что-то пошло не так, как задумывалось, а с другой – не может сказать честно, что "контрнаступ" провалился, прокомментировал политолог.

По мнению Мезюхо, Буданов – несамостоятельный политический деятель. Вероятно, истинный руководитель украинской разведки – другое лицо, возможно, с иностранным гражданством, предположил политолог.

Ранее глава ГУР Украины заявил, что ВСУ вынуждены проводить наступление пешком. Дело в том, что необходимо прикрытие с воздуха, чтобы техника могла наступать, однако Киев не может обеспечить подобное.

Буданов заявил, что ВСУ вынуждены наступать пешком в зоне СВО