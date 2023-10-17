Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 09:23

Происшествия

Минувшей ночью 8 БПЛА ВСУ сбили и подавили на подлете к Крыму

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Средства РЭБ и силы ПВО РФ подавили и сбили восемь украинских беспилотников на подлете к Крыму минувшей ночью. Об этом глава республики Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил военных за четкую и слаженную работу, а также призвал доверять только официальным источникам информации и соблюдать спокойствие.

Ранее силы ПВО сбили ракету над Джанкоем. По данным Аксенова, осколки повредили складские помещения, жертв и пострадавших нет. На месте инцидента находился глава администрации города Игорь Ивин.

Также российские силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Из-за обломков сбитой ракеты загорелась трава в окрестностях Бахчисарая.

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на купянском направлении

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика