Минувшей ночью 8 БПЛА ВСУ сбили и подавили на подлете к Крыму

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Средства РЭБ и силы ПВО РФ подавили и сбили восемь украинских беспилотников на подлете к Крыму минувшей ночью. Об этом глава республики Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил военных за четкую и слаженную работу, а также призвал доверять только официальным источникам информации и соблюдать спокойствие.

Ранее силы ПВО сбили ракету над Джанкоем. По данным Аксенова, осколки повредили складские помещения, жертв и пострадавших нет. На месте инцидента находился глава администрации города Игорь Ивин.

Также российские силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Из-за обломков сбитой ракеты загорелась трава в окрестностях Бахчисарая.

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