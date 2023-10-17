17 октября, 09:23Происшествия
Минувшей ночью 8 БПЛА ВСУ сбили и подавили на подлете к Крыму
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Средства РЭБ и силы ПВО РФ подавили и сбили восемь украинских беспилотников на подлете к Крыму минувшей ночью. Об этом глава республики Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале.
Он поблагодарил военных за четкую и слаженную работу, а также призвал доверять только официальным источникам информации и соблюдать спокойствие.
Ранее силы ПВО сбили ракету над Джанкоем. По данным Аксенова, осколки повредили складские помещения, жертв и пострадавших нет. На месте инцидента находился глава администрации города Игорь Ивин.
Также российские силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Из-за обломков сбитой ракеты загорелась трава в окрестностях Бахчисарая.
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