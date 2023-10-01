Ракету ВСУ сбили над Джанкоем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили ракету над Джанкоем. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале.

По его данным, осколками повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет. На месте инцидента находится глава администрации города Игорь Ивин.

Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее дежурные средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 11:00 по московскому времени.

Кроме того, около 8:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.

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