01 октября, 08:46Происшествия
Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ в Краснодарском крае
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку была пресечена около 8:00 по московскому времени.
Вечером 28 сентября, около 21:00 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
До этого два дрона ВСУ перехватили в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, произошла детонация одного БПЛА. Он уточнил, что обошлось без пострадавших.
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