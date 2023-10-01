Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку была пресечена около 8:00 по московскому времени.

Вечером 28 сентября, около 21:00 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

До этого два дрона ВСУ перехватили в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, произошла детонация одного БПЛА. Он уточнил, что обошлось без пострадавших.

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