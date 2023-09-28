Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Вечером 28 сентября, около 21:00 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что при помощи данного БПЛА Украина попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе перехватили два украинских дрона. Он добавил, что в результате произошла детонация одного БПЛА. По словам Старовойта, обошлось без пострадавших.

До этого в Брянской области пресекли третью за день попытку Украины атаковать регион с помощью беспилотника. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, силы ПВО сбили дрон на подлете к Брянску.