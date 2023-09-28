В Крыму назвали военным вызовом ракетный удар ВСУ по штабу Черноморского флота

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Ракетная атака ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе и участие в ее организации США и Британии являются военным вызовом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя республики при президенте РФ, вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова.

"Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: "Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши", – отметил он.

Мурадов подчеркнул, что все руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами. В этой связи привлечь к ответственности следует не только украинскую сторону, уточнил он.

Ответ за атаку на Севастополь должен быть более мощным и сокрушительным, подчеркнул постпред. По его словам, это соответствует западной логике, ведь "не способен ответить только тот, кто слаб". При этом он призвал не торопить события. Страна дождется обещанного ответа от Киева.

Сутками ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Украина провела ракетный удар по штабу Черноморского фота в тесной координации со спецслужбами США и Великобритании. Она уточнила, что атаку заранее спланировали с использованием западных разведывательных средств и спутникового оборудования НАТО.

Украинский ракетный удар по штабу Черноморского флота произошел 22 сентября. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что осколок снарядов рухнул недалеко от Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

В результате атаки один российский военнослужащий погиб. Позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. В ведомстве отмечали, что силы ПВО РФ сбили пять ракет.

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота