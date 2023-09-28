Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что дрон сбили 28 сентября около 13:00.

Об этом также сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он уточнил, что был сбит БПЛА самолетного типа.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее в Брянской области пресекли третью за день попытку Украины атаковать регион с помощью беспилотника. Российские силы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет.

Утром ВСУ попытались атаковать территорию России, но на подлете к Брянску беспилотный летательный аппарат был подавлен силами РЭБ.

Около 11:00 российские системы ПВО сбили еще один украинский дрон в небе над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

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