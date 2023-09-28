28 сентября, 13:49Происшествия
Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что дрон сбили 28 сентября около 13:00.
Об этом также сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он уточнил, что был сбит БПЛА самолетного типа.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее в Брянской области пресекли третью за день попытку Украины атаковать регион с помощью беспилотника. Российские силы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет.
Утром ВСУ попытались атаковать территорию России, но на подлете к Брянску беспилотный летательный аппарат был подавлен силами РЭБ.
Около 11:00 российские системы ПВО сбили еще один украинский дрон в небе над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.
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