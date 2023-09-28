Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Вооруженные силы Украины пытались совершить еще одну атаку с помощью беспилотника на территории РФ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянским районом. В результате никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В Минобороны подтвердили, что российские системы ПВО сбили еще один украинский дрон в небе над Брянской областью. Его уничтожили 28 сентября около 11:00.

Утром сообщалось, что ВСУ попытались атаковать территорию России. Беспилотный летательный аппарат был подавлен силами РЭБ на подлете к Брянску. Никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

До этого Украина нанесла удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа Брянской области. По словам губернатора, один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия, пострадавших нет.

До этого российские системы противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ над Брянской областью. Информации о пострадавших не поступало.

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