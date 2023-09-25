Российские силы сбили четыре дрона ВСУ над Брянской и Курской областями

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что средства ПВО перехватили два дрона над Брянской территорией и еще два над Курской.

Как уточнил брянский губернатор Александр Богомаз, два БПЛА самолетного типа были сбиты над Суражским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, рассказал, что в результате падения украинских беспилотников в Центральном административном округе Курска повреждения получили несколько частных домов. Там были выбиты стекла в многоквартирном здании.

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