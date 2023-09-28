Российские военные сбили беспилотник ВСУ под Брянском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию России. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был подавлен силами РЭБ на подлете к Брянску. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее Украина нанесла удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа Брянской области. По словам губернатора, один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия, пострадавших нет.

До этого российские системы противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ над Брянской областью. Информации о пострадавших не поступало.

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