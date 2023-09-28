Средства ПВО уничтожили третий за день БПЛА в Брянской области

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В Брянской области пресекли третью за день попытку Украины атаковать регион с помощью беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет.

Утром сообщалось, что ВСУ попытались атаковать территорию России. Беспилотный летательный аппарат был подавлен силами РЭБ на подлете к Брянску.

Около 11:00 российские системы ПВО сбили еще один украинский дрон в небе над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

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