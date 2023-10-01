Украинский беспилотник перехватили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка Украины совершить террористическую атаку была пресечена около 11:00 по московскому времени.

Также 1 октября российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленской областью около 09:00 по московскому времени.

Кроме того, около 8:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.

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