01 октября, 09:09Происшествия
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В сообщении уточнили, что попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли около 09:00 по московскому времени.
Ранее дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края около 8:00 по московскому времени.
До этого БПЛА ВСУ сбили в районе Санкова Белгородской области. По предварительным данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
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