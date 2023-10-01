Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В сообщении уточнили, что попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли около 09:00 по московскому времени.

Ранее дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края около 8:00 по московскому времени.

До этого БПЛА ВСУ сбили в районе Санкова Белгородской области. По предварительным данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

ВС РФ подавили 20 артиллерийских расчетов ВСУ на краснолиманском направлении