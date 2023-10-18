Экс-дипломат Фриман заявил, что две армии ВСУ уничтожены, третья гибнет сейчас

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины уже потеряли две армии в попытке прорвать оборону России и скоро потеряют третью. Такое заявление сделал экс-дипломат США Час Фриман на Youtube-канале Dialogue works.

"По меньшей мере две армии были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону", – сказал он.

Фриман также заявил, что "вот-вот" начнется наступление российских сил.

Бывший дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский зря поставил все на безусловную поддержку со стороны США. По его мнению, украинский лидер получил лишь большие потери в рядах ВСУ, а также почти утратил шанс на выход к Черному морю.

Эксперт считает, что по итогам конфликта Украине придется сохранять нейтралитет, однако это будет уже "израненная страна с меньшими территориями и населением".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предпринимают попытки наступления на разных направлениях, однако терпят неудачи. Он добавил, что российской армии удается улучшить тактическое положение и не допустить продвижения противника. Глава Минобороны отметил, что ВС РФ выстроили глубокую эшелонированную активную оборону на всех участках фронта.

Он также заявил об огромных потерях ВСУ на фронте. По его словам, украинские войска лишились как живой силы, так и техники. В частности, они потеряли 1,5 тысячи бронированных машин.

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