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Более 70% россиян сталкивались с подделками на маркетплейсах. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на проведенный опрос, в котором приняли участие 4,6 тысячи человек.

Отмечается, что 30% респондентов признались, что им часто привозят поддельные товары вместо оригинальных по цене последних. Это очень огорчает и возмущает покупателей.

Еще 20% опрошенных отмечают, что стараются читать отзывы о товаре перед тем, как его заказать. Это помогает понять, добросовестный продавец или нет. Часто такие покупатели выявляют контрафакт еще до покупки и выбирают другого продавца с оригинальным товаром.

При этом 18% участников опроса сообщили, что в целом довольны доставкой из маркетплейсов, но им приходилось несколько раз сталкиваться с подделками. 5% заявили, что сознательно покупают поддельные товары, потому что они не сильно отличаются от оригинальных, зато стоят намного меньше.

Как передает издание, 5% не сталкивались с подделками. Их расстраивает, когда вместо заказанной вещи привозят не тот товар и иногда берут деньги за отказ от неверно привезенной вещи.

Среди участников опроса 23% уточнили, что вообще не пользуются услугами маркетплейсов и покупают товары в магазинах. По мнению некоторых, маркетплейсы неудобные и не так сильно развиты.

В понедельник, 28 августа, стало известно, что российские маркетплейсы признают участниками торгового оборота и начнут привлекать к ответственности за продажу контрафактной продукции. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий маркетплейсы предоставлять сертификаты качества и безопасности товаров, осенью этого года. Копии сертификатов продукции располагаются в реестре Росаккредитации.

Маркетплейсы в России начнут штрафовать за торговлю контрафактом