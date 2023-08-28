Российские маркетплейсы начнут штрафовать за торговлю контрафактной продукцией

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Российские маркетплейсы признают участниками торгового оборота и начнут привлекать к ответственности за продажу контрафактной продукции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на постановление Минпромторга РФ.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Под его действие подпадут продающие обувь, фототехнику, автомобильные шины, молочную продукцию и воду в упаковке. При этом отслеживать продавцов маркетплейсы должны будут самостоятельно, подавая информацию о маркировке товаров в систему "Честный знак". За несоблюдение требований онлайн-площадки будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

После признания маркетплейсов участниками оборота товаров легкой промышленности в марте 2023 года было зафиксировано снижение жалоб от покупателей на категорию на 14%. Информацию об этом изданию подтвердили в Центре перспективных технологий и "Общественной потребительской инициативе".

Инициативу Минпромторга поддержали и сами маркетплейсы. В пресс-службе Wildberries отметили, что качество продукции должно отвечать требованиям безопасности потребителей. В Ozon исключили продажу контрафактной продукции на площадке, а в "Яндекс Маркете" отметили, что сервис постоянно работает над выявлением и ликвидацией нелегальных товаров с сайта.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий маркетплейсы предоставлять сертификаты качества и безопасности товаров, осенью этого года. Копии сертификатов продукции располагаются в реестре Росаккредитации. Особенно важным введение подобной меры считают для детских товаров.



Маркетплейсы в России начнут штрафовать за торговлю контрафактом