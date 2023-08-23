Ozon планирует перерегистрироваться с Кипра

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Маркетплейс Ozon запланировал перерегистрировать юридическое лицо с Кипра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансового директора компании Игоря Герасимова.

По его словам, в текущих обстоятельствах компании логично иметь основную структуру как можно ближе к основному бизнесу в России. При этом конкретные сроки реализации этого плана и его детали пока не определены, хотя компания уже приступила к соответствующей работе.

"Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки", – объяснил он, отвечая на вопросы о планах компании по перерегистрации в ходе конференции для инвесторов.

Отмечается, что Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре.

Ранее торговая площадка установила единый график работы для всех российских пунктов выдачи заказов. Теперь они будут принимать клиентов с 09:00 до 21:00.

До этого маркетплейс сообщил о планах до конца этого года взять на работу более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. В проекте поучаствуют объекты в Московской области, Казани и Ростове-на-Дону.

Сбой произошел в работе приложения и сайта Ozon