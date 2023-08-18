Ozon установит единый график работы для российских ПВЗ с 21 августа

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Онлайн-ретейлер Ozon с 21 августа должен установить единый график работы для всех российских пунктов выдачи заказов (ПВЗ), теперь они будут работать с 09:00 до 21:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"По графику с 9 утра до 9 вечера уже работало более 80% всех пунктов выдачи заказов Ozon. С 21 августа мы установим его для всех точек, чтобы клиентам было удобно ориентироваться на единое время работы, где бы они ни забирали заказы", – отметили представители компании.

В Ozon добавили, что партнеры были оповещены об изменениях в графике предварительно для того, чтобы у них было дополнительное время на подготовку.

При этом компания готова сделать исключения и предоставить индивидуальный график работы пунктам выдачи, которые находятся в зданиях, помещениях и объектах, где вышеуказанные часы работы недоступны.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года компания планирует взять на работу более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. По словам представителей компании, они будут заниматься сборкой заказов, работать в фулфилмент-центрах и обрабатывать возвращаемые заказы на складах.

Доля осужденных будет составлять не более 10% от численности сотрудников каждого склада. В проекте поучаствуют объекты в Московской области, Казани и Ростове-на-Дону.



В Ozon сообщили, что приложение вскоре должно возобновить работу в обычном режиме