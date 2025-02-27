В Ярославле задержан курьер мошенников, обманувших блокадницу из Петербурга

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Правоохранители задержали в Ярославле одного из курьеров аферистов, которые под предлогом "декларирования" средств выманили у 88-летней блокадницы из Санкт-Петербурга свыше 13 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По словам Волк, женщина обратилась в полицию Фрунзенского района после того, как в конце января ей постоянно звонили мошенники и от лица сотрудников различных ведомств у говаривали перевести средства на якобы "безопасный" счет, угрожая пенсионерке уголовным преследованием.

В результате он выполнила все, что ее попросили сделать аферисты, переведя им более 13 миллионов рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение одного из курьеров. Он был задержан в Ярославле.

"Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям", – отметила Волк, добавив, что сейчас злоумышленник арестован.

В середине февраля полицейские задержали 19-летнюю девушку, которую подозревают в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Правоохранители выяснили, что 20-летней жительнице столицы позвонил человек, который представился сотрудником силовых структур, заявив, что якобы от ее имени направляются деньги на финансирование противоправной деятельности.

Мошенник убедил девушку, что в целях избежания ответственности она должна отдать приехавшей к ней незнакомке наличные деньги, ювелирные украшения и вынести из квартиры сейф, внутри которого лежали 39 миллионов рублей. Его забрали сотрудники грузоперевозок, которые не знали о происходящем.

Спустя время потерпевшая рассказала своим родителям о случившемся. После они обратились в полицию. В результате была задержана 19-летняя уроженка Костромы. Возбуждено дело по статье "Мошенничество". Суд арестовал злоумышленницу.

