Балерина Волочкова рассказала, что лишилась около 2 млн рублей из-за мошенничества

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Руководители инвестиционной компании QBF обманывали и бедных, и богатых. Об этом рассказала балерина и заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в беседе с телеканалом "360".

По ее словам, пока она не сделала эту историю публичной, злоумышленники обманывали пенсионерок.

"Мне они должны были около двух миллионов рублей, а люди там последние шесть тысяч рублей отдавали", – отметила артистка.

Волочкова уточнила, что деньги, которые она внесла в QBF, не были последними, однако она решила бороться за справедливость и обратилась в полицию.

"Мне с перепуга вернули все деньги, хотя я была готова уступить право долга, чтобы QBF рассчиталась с людьми, у которых денег нет", – пояснила балерина.

СМИ писали, что гособвинение попросило суд приговорить руководителей QBF к лишению свободы на срок от 14 до 20 лет. По версии следствия, подозреваемые предлагали клиентам услуги доверительного управления крупными суммами под высокий процент дохода. После этого деньги потерпевших они присваивали себе. Сумма ущерба превысила несколько сотен миллионов рублей.