"Wow эффект": в Сети вышел ролик с Эшли Уильямсом из "Зловещих мертвецов"

Вымышленный персонаж Эшли Джеймс Уильямс из кинотрилогии Сэма Рейми "Зловещие мертвецы" попал в альтернативную реальность. Блогер перенес его в компьютерную игру Resident Evil Village. Там герой культовых ужастиков познакомился с виртуальными злодеями и пригласил Леди Димитреску на бокал шампанского.

Ролик сразу стал популярным на YouTube.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".