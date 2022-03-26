Около 5 тыс новых парковочных мест появится в Москве в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Примерно пять тысяч новых парковочных мест появится в Москве в этом году. Новые места расположатся в каждом округе, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Места появятся за счет переразметки и сужения полос. Кроме того, на некоторых улицах организуют одностороннее движение. Также будут установлены знаки и нанесена разметка.

"Ежедневно по Москве передвигается около трех миллионов автомобилей – чтобы машины не бросали как попало, мы организуем парковочные места там, где это безопасно и не мешает пешеходам и местным жителям. В первую очередь стараемся их делать по просьбам автомобилистов, а также у соцобъектов", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что около четырех тысяч парковочных мест появилось на демонтированных нелегальных автостоянках в Москве. Всего в 2021 году демонтировали 92 парковки, из которых 65 стали общедоступными.

