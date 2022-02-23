Приложение "Парковки Москвы" стало доступно в Санкт-Петербурге

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Приложение "Парковки Москвы" изменило название на "Парковки России" и стало доступно жителям Санкт-Петербурга, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Теперь в обеих столицах можно пользоваться единым сервисом. Приложение называется "Парковки России". Мы готовы обсуждать его внедрение и с другими регионами. Жители смогут получить проверенное временем и отмеченное наградами IT-решение", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
В свою очередь, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов отметил, что власти стараются сделать жизнь горожан удобнее путем увеличения количества способов оплат парковки.
Приложение можно скачать как на iOS и на Android.
Ранее приложение "Парковки Москвы" получило платиновую награду американской цифровой премии AVA Digital Awards 2022 в категории "Приложение для информации", жюри высоко оценило функциональность, удобство и простоту столичного электронного сервиса. Ликсутов рассказал, что развитие сервиса ведется постоянно, что позволяет расширять его возможности.
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