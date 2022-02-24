В приложении "Парковки Москвы" появились новые функции

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Мобильное приложение "Парковки Москвы" меняет название на "Парковки России". Новым сервисом можно пользоваться не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В приложении собрана информация о расположении и тарифах уличных парковок Москвы и Санкт-Петербурга. Горожане могут оплатить и продлить парковку. Среди новых функций сервиса – вход по изображению лица, отпечатку пальца, паролю или графическому ключу. Также в приложении можно проверить машины в реестре инвалидов, есть новостная лента и ссылки на другие транспортные приложения. Столичные водители могут менять номер машины в абонементе на уличные парковки и синхронизировать сервис с календарем смартфона, чтобы вовремя продлить резидентное разрешение или абонемент.

Новая версия приложения доступна в App Store, Google Play и App Gallery. Тем, у кого сервис был установлен раньше, следует его обновить.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, возможно обсуждение вопроса о распространении сервиса в других регионах. Его запуск позволит городам не разрабатывать собственный продукт, не тратить время и дополнительные деньги.

Ранее приложение "Парковки Москвы" получило платиновую награду американской цифровой премии AVA Digital Awards 2022 в категории "Приложение для информации", жюри высоко оценило функциональность, удобство и простоту столичного электронного сервиса. Ликсутов рассказал, что развитие сервиса ведется постоянно, что позволяет расширять его возможности.