Около 4 тыс парковочных мест появилось на месте незаконных стоянок в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Около четырех тысяч парковочных мест появилось на демонтированных нелегальных автостоянках в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего в 2021 году демонтировали 92 парковки, из которых 65 стали общедоступными.

"Незаконными признаются парковки, огражденные шлагбаумом, забором, бетонными полусферами и другими ограждениями, которые возведены без соответствующей разрешительной документации и препятствуют свободному доступу пешеходов и проезду автомобилей", – приводятся слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Организаторы коммерческих стоянок получали прибыль, но не вносили арендную плату в бюджет города. Сообщать о нелегальной работе парковок помогают и жители столицы. Как уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, сделать это можно с помощью специального телеграм-бота "Свободный доступ".

Так, по заявке москвича специалисты пресекли самозахват земельного участка в ТиНАО. Теперь там работает парковка на 80 мест. Также была ликвидирована автостоянка на улице Автозаводской на юге столицы, там можно припарковать свыше 40 машин.

Ранее сообщалось, что приложение "Парковки Москвы" получило платиновую награду американской цифровой премии AVA Digital Awards 2022 в категории "Приложение для информации", жюри высоко оценило функциональность, удобство и простоту столичного электронного сервиса. Ликсутов рассказал, что развитие сервиса ведется постоянно, что позволяет расширять его возможности.

