Около 4 тыс парковочных мест появилось на месте незаконных стоянок в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Около четырех тысяч парковочных мест появилось на демонтированных нелегальных автостоянках в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Всего в 2021 году демонтировали 92 парковки, из которых 65 стали общедоступными.
"Незаконными признаются парковки, огражденные шлагбаумом, забором, бетонными полусферами и другими ограждениями, которые возведены без соответствующей разрешительной документации и препятствуют свободному доступу пешеходов и проезду автомобилей", – приводятся слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Организаторы коммерческих стоянок получали прибыль, но не вносили арендную плату в бюджет города. Сообщать о нелегальной работе парковок помогают и жители столицы. Как уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, сделать это можно с помощью специального телеграм-бота "Свободный доступ".
Так, по заявке москвича специалисты пресекли самозахват земельного участка в ТиНАО. Теперь там работает парковка на 80 мест. Также была ликвидирована автостоянка на улице Автозаводской на юге столицы, там можно припарковать свыше 40 машин.
Ранее сообщалось, что приложение "Парковки Москвы" получило платиновую награду американской цифровой премии AVA Digital Awards 2022 в категории "Приложение для информации", жюри высоко оценило функциональность, удобство и простоту столичного электронного сервиса. Ликсутов рассказал, что развитие сервиса ведется постоянно, что позволяет расширять его возможности.
Перехватывающие парковки возле трех станций метро на юге Москвы открыли после обустройства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: