Провоз велосипедов в электричках МТППК будет бесплатным 9 и 10 июля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Провоз велосипедов в электричках Московско-Тверской пригородной пассажирской компании будет бесплатным в дни проведения Московского ночного велофестиваля – 9 и 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба МТППК.

"9 и 10 июля провоз велосипедов в наших поездах будет бесплатным. Так хотим поддержать участников Московского ночного велофестиваля", – указано в сообщении.

Отмечается, что для провоза транспортного средства велосипедистам не потребуется бесплатный билет, достаточно воспользоваться обычным.

В МТППК напомнили, что бесплатный провоз велосипеда также доступен в любой день с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. В другие временные промежутки его стоимость составляет 30 рублей.

Ранее сообщалось, что движение на ряде улиц в центре столицы перекроют в ближайшие выходные в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. В частности, в субботу, 9 июля, с 18:30 до окончания велофестиваля будет перекрыто движение на Суворовской площади, на Самотечной улице и улице Дурова.