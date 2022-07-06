Провоз велосипедов в электричках МТППК будет бесплатным 9 и 10 июля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Провоз велосипедов в электричках Московско-Тверской пригородной пассажирской компании будет бесплатным в дни проведения Московского ночного велофестиваля – 9 и 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба МТППК.
"9 и 10 июля провоз велосипедов в наших поездах будет бесплатным. Так хотим поддержать участников Московского ночного велофестиваля", – указано в сообщении.
Отмечается, что для провоза транспортного средства велосипедистам не потребуется бесплатный билет, достаточно воспользоваться обычным.
В МТППК напомнили, что бесплатный провоз велосипеда также доступен в любой день с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. В другие временные промежутки его стоимость составляет 30 рублей.
Ранее сообщалось, что движение на ряде улиц в центре столицы перекроют в ближайшие выходные в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. В частности, в субботу, 9 июля, с 18:30 до окончания велофестиваля будет перекрыто движение на Суворовской площади, на Самотечной улице и улице Дурова.
Движение в центре столицы перекроют из-за ночного велофестиваля
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