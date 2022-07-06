Индукционные петли для пассажиров с нарушением слуха появятся на станциях метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Все станции московского метро будут снабжены индукционными петлями для пассажиров с нарушением слуха до конца 2022 года, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Для помощи людям с нарушениями зрения мы помогли обучить более 250 собак-проводников, а инспекторы ЦОМП помогают в передвижении маломобильных пассажиров. Кроме того, на станциях метро, расположенных близко к вокзалам, установлены специальные индукционные устройства. Ими активно пользуются слабослышащие пассажиры, в том числе те, кто приезжает в Москву из других городов. До конца года такие петли появятся на всех станциях метро", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В настоящее время такие петли работают в кассах на 12 станциях метро. Как пояснили в департаменте, ими создается магнитное поле, с помощью которого звук передается в слуховой аппарат, для этого пассажир должен лишь включить режим "Т".

Ранее сообщалось, что более 250 элементов навигации заменили с начала 2022 года в столичной подземке.

По словам Максима Ликсутова, в ведомстве по поручению Сергея Собянина уделяют особое внимание обратной связи, получаемой от жителей города.

Работы по замене деталей навигации включали в себя добавление названий улиц, корректировку макетов указателей и нанесение на элементы навигации новых объектов.