В Москве завершили проходку первого тоннеля между "Вавиловской" и "Новаторской"

15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве завершили проходку первого тоннеля между станциями Троицкой линии подземки "Вавиловская" и "Новаторская". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Светлана" диаметром 6 метров прошел правый перегонный тоннель протяженностью 1 050 метров между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии метро", – сказал он.
По словам Бочкарева, в данный момент специалисты занимаются проходкой соседнего левого тоннеля перегона "Вавиловская" – "Новаторская". В работах задействован ТПМК "Людмила", которому уже удалось пройти 90% пути.
В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов сообщил, что работы по проходке правого тоннеля выполнялись в условиях плотной городской застройки с достаточным количеством инженерных коммуникаций, а сама трасса ТПМК находилась под аллеей Ленинского проспекта и подземным переходом.
"На перегоне достаточно разнообразная гидрогеология – "Светлана" начала работу в мелких и пылеватых песках, а завершила в полутвердых суглинках с включениями щебня, выйдя в демонтажную камеру в составе станционного комплекса "Новаторская", – отметил Кравцов.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ввод в эксплуатацию участка от "ЗИЛа" до "Коммунарки" запланирован на конец 2024 года. Участок от "Коммунарки" до Троицка планируют запустить к 2027 году.
До этого сообщалось, что Троицкая линия метро станет одним из самых больших радиусов столичной подземки. Он пройдет от платформы МЦК "ЗИЛ" до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы.
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