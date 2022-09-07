Москвичи назвали "Маяковскую" самой красивой станцией столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы считают "Маяковскую" самой красивой станцией метро, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Так считают 18% опрошенных. На втором месте станция "Площадь Революции" с 12% голосов. Тройку самых красивых станций метро столицы, по мнению москвичей, замыкает "Новослободская" с 8%. Еще 7% опрошенных отдали свой голос станции "Комсомольская", 6% – станции "Киевская". 3% респондентов назвали "Арбатскую" и 2% – "ВДНХ".

По 1% голосов набрали "Белорусская", "ЦСКА", "Парк Победы", "Курская", "Театральная", "Славянский бульвар" и "Трубная". 4% считают, что каждая станция хороша по-своему.

Москвичи также любят станции "Авиамоторная", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Воробьевы Горы", "Выставочная", "Выхино", "Достоевская", "Кропоткинская", "Кузьминки", "Лубянка".

Женщины чаще выбирали "Маяковскую" и "Новослободскую", а мужчины чаще называли самой красивой станцию "Площадь Революции".

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по развитию столичного метрополитена на ближайшие годы. По его словам, задача на ближайшие годы – построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный, Гольяново и Сосенское.

Мэр отметил, что на Люблинской линии метро заработает станция "Южный порт", а на Кольцевой появится станция "Суворовская", которая станет пересадкой на станцию "Достоевская". Собянин также рассказал, что через 5–7 лет 95% москвичей будут жить недалеко от станций метрополитена. По его словам, это сложная, но решаемая задача.