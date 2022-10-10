Собянин рассказал о завершении реконструкции Дома сестринского ухода "Даниловский"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом сестринского ухода "Даниловский" откроется в феврале 2023 года. Он находится в реконструируемых корпусах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Об этом заявил Сергей Собянин при осмотре объекта.

Мэр города рассказал, что к настоящему моменту в Москве работают 11 корпусов центров паллиативной помощи с хорошим оснащением, оборудованием и мебелью.



"Здесь сделан центр паллиативной помощи "Даниловский", который будет обслуживать шесть районов Москвы выездными бригадами. Ну и здесь, в стационарном режиме, созданы все современные условия", – сказал Собянин.

Директор центра паллиативной помощи Нюта Федермессер рассказала, что в доме сестринского ухода разместят 84 койки. Там будет работать выездная служба. Она пояснила, что в общей сложности в Москве работает 540 паллиативных коек, но их число увеличится до 640.

Реконструкцию шестиэтажного бывшего корпуса ГКОБ № 1 начали в июне 2020 года. Для оснащения объекта власти закупили около 600 единиц современного медицинского оборудования, включая аппарат УЗИ и мобильный рентген-аппарат.

Реконструкцию завершают и в соседнем двухэтажном здании, предназначенном для размещения административного персонала центра.

Ранее Собянин осмотрел после комплексной реконструкции Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, где открыли дом сестринского ухода "Коломенское". Тогда мэр сделал акцент на том, что этот центр будет предусматривать обслуживание и уход на дому. По его словам, в таких услугах нуждаются тысячи жителей Москвы, которые оказались в трудной жизненной ситуации.



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